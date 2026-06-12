Prestação Social Única. "É um Governo cobarde e imoral que está a atacar os mais fracos"

Henrique Raposo acusa o Governo de ser "cobarde e imoral" e de estar a atacar "os mais fracos", por causa da nova medida da Prestação Social Única, que leva esta sexta-feira ao Parlamento.

No seu habitual espaço, o comentador da Renascença vê como uma "insensibilidade social e humana inacreditável" os pormenores mais recentemente tornados públicos sobre a nova proposta, que aponta que beneficiários que não tenham até 80% de incapacidade terão de cumprir trabalho social.

"Cegos, autistas, doentes oncológicos, pessoas com dor crónica. Estas pessoas têm dificuldades em cuidar de si próprias, como é que vão fazer voluntariado a cuidar de outros?", questiona.

"Onde é que está uma medida para forçar algo de um estrangeiro rico que chega a Portugal e paga menos impostos que eu?", acrescenta.

Henrique Raposo considera a ministra do Trabalho e "o primeiro-ministro que a sustenta" como personagens políticas "mais odiosas e desprezíveis do que André Ventura".

O comentador da Renascença diz ter "vergonha alheia" por quem votou no atual Governo e lamenta que dentro do Executivo não haja quem se demita, caso a medida avança.

Esta sexta-feira, o "Expresso" refere que a nova proposta de Lei do Governo deixa de fora compromissos por parte dos serviços públicos, como o médico de família, acompanhamento de saúde mental, vaga em creche para menores, entre outros. Para Henrique Raposo, caso isto se concretize, trata-se de "o fundo do poço".