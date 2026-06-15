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Suspeitas de corrupção e polarização em Espanha são "a destruição da Democracia"
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Opinião de Henrique Raposo

Suspeitas de corrupção e polarização em Espanha são "a destruição da Democracia"

15 jun, 2026 • André Rodrigues , João Malheiro


Comentador da Renascença aponta que Pedro Sánchez e PSOE estão a transformar o estado de Direito "numa alegada cabala".

Henrique Raposo diz que as suspeitas de corrupção que assombram os partidos de Espanha e a polarização política são "a destruição da Democracia" no país.

Seu habitual espaço, o comentador da Renascença refere que as alegações do PSOE de que as suspeitas sobre os elementos do partido são uma orquestração do Partido Popular (PP) junto da Justiça é uma tentativa de transformar o estado de Direito "numa alegada cabala".

"O PSOE está a fazer aquilo que o nosso PS fez, mas numa escala muito mais pesada", critica.

Henrique Raposo diz que "a ideia de transformar a direita num demónio, que só pode ser fascista" é a destruição também "do centro político e das regras comuns".

"Nós podemos jogar xadrez de várias maneiras. Há mais jogadas de xadrez que estrelas no céu. Não podes é transformar a rainha num peão", diz.

O comentador teme, ainda, o fim do Reino Unido e da Espanha, numa eventual balcanização de ambos.

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