Calor. "Gestão diária das autarquias em Lisboa é um desastre"

Henrique Raposo considera que a gestão diária das autarquias, particularmente as de Lisboa, relativamente ao calor "é um desastre".

No seu habitual espaço, o comentador da Renascença aponta que Lisboa "é uma cidade quente, com muita luz, mas não tem árvores".

"É uma coisa que não compreendo. Há outras cidades com menos calor, mas têm muitas mais árvores. E nós [lisboetas] passamos por avenidas, ruas, praças sem árvores", sublinha.

"Lisboa tem uma tradição urbanística de desperdiçar árvores", acrescenta. "A Cidade Universitária não tem árvores, o Terreiro do Paço não tem árvores, os jardins ao pé da praça do Marquês não tem árvores", concretiza, ainda.

Henrique Raposo refere que, de acordo com estudos, uma diferença de um espaço sem árvores e um com árvores, em contexto urbano, pode chegar aos 20 graus.

O comentador conta, ainda, um exemplo pessoal: "Vivo numa avenida que tem árvores em todo o lado, exceto no talhão em frente à minha casa. A árvore terá morrido há anos e nunca foi substituída. Já mandei dois e-mails à junta de freguesia para substituir".

Henrique Raposo sente "indignação" e diz que parece que os políticos "vivem em gabinetes com ar condicionado e não andam nos sítios em que governam".



"Por favor, plantem uma árvore. Não é difícil plantar uma. Não têm qualquer tipo de sensibilidade urbanística", lamenta.

Perante este cenário, Henrique Raposo acredita que "num contexto de picos de calor, o ar condicionado passa a ser uma questão de saúde" e acha que uma das medidas mais "estúpidas" do atual Governo foi ter subido o IVA do ar condicionado de 6% para 23%.