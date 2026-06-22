Cabo Verde a brilhar: "Mundial com 48 seleções é mais democrático"

Henrique Raposo considera que um Campeonato do Mundo com 48 seleções "faz sentido" e é "mais democrático".

"O amor por Cabo Verde está a diluir a minha raiva pela FIFA", admite o comentador da Renascença, num olhar sobre o sucesso de Cabo Verde, na sua estreia no Mundial, depois de mais empate, por duas bolas, frente ao Uruguai, na madrugada desta segunda-feira.

Henrique Raposo diz que "um miúdo que é de Cabo Verde ou de Curaçau estar ali representado é fundamental", pois "está a puxar pelas suas raízes".

No caso dos cabo-verdianos, o comentador da Renascença destaca-os como "um exemplo de integração", que se mantêm fiéis à sua identidade, mas também "são do país onde estão".

Para o comentador, é prova "de que se pode ser muita coisa ao mesmo tempo", algo que está a ser provado através do futebol.

Henrique Raposo destaca, ainda, outro dado relevante. Em 2050, África será o continente mais jovem, em comparação com as civilizações mais envelhecidas de outras partes do globo.

"Se há 350 mil cabo-verdianos em Portugal, vamos ter muitos mais. Isso é certinho", conclui.