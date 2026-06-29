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Henrique Raposo sobre o calor e o ar-condicionado.

Henrique Raposo

“As políticas públicas europeias diabolizaram o ar-condicionado”

29 jun, 2026 • João Carlos Malta


Henrique Raposo pensa “que a cultura europeia está, neste momento, a bater nessa parede”. O ar-condicionado é, neste momento, “uma questão de saúde, não é um luxo”.

A Europa regista um pico de mortes de 1.300 pessoas, devido à onda de calor, o que na opinião de Henrique Raposo se pode explicar em parte porque “as políticas públicas europeias, por razões culturais, diabolizaram o ar-condicionado”.

Henrique Raposo diz que na Flórida, EUA, ou em Macau, China, “o tempo não é melhor do que o nosso”. Aliás, “é muito pior ao nível do calor e da humidade”. “O que eles perceberam é que só é possível vivermos aqui com o ar-condicionado”, refere o comentador.

Raposo pensa “que a cultura europeia está, neste momento, a bater nessa parede”. O ar-condicionado é, neste momento, “uma questão de saúde, não é um luxo”.

E em relação aos argumentos contra o uso do ar-condicionado de ambientalistas e não só, Henrique Raposo dá “para a troca” outro.

“Se a questão é o aquecimento global e a poluição, eu dou para a troca a indústria dos paquetes dos cruzeiros. Eu como filho, pai, cidadão, custa muito andarmos a diabolizar o ar-condicionado dos lares, quer o nosso lar, quer os lares de idosos, quando as nossas cidades são invadidas por paquetes que poluem muito mais que os nossos carros”, critica.

1300 mortos a mais por causa do calor. Por que razão a Europa é o continente que mais aquece?

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A Europa é o continente que mais aquece no planeta(...)

O comentador diz que foi fazer umas contas nas cidades portuárias e que em Barcelona, por exemplo “100 paquetes poluem tanto como meio milhão de carros”. Em Marselha, “75 paquetes poluem tanto como 370 mil carros”.

Lisboa, segundo Raposo, tem uma marca parecida com Barcelona.

“Isto é uma situação esquizofrénica. Nós, por causa, ainda bem, em parte, por causa do ambiente, andamos a massacrar o nosso dia-a-dia. Os carros têm de ser elétricos, não podemos ter ar-condicionado nas casas. Mas depois há decisões a nível do turismo que são incompreensíveis neste contexto”, conclui.

E, argumenta, os mais prejudicados “são os invisíveis dos invisíveis”. “É uma população pobre e velha. Não há narrativas para estas pessoas”, lamenta.

“Só aparecem depois nos números dos hospitais. Temos aqui um pico de mortalidade estranhíssimo, quando há muito frio e quando há muito calor. Eu acho que é urgente revermos a maneira como vemos as políticas, como as cidades se veem”, remata.

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