“As políticas públicas europeias diabolizaram o ar-condicionado”

A Europa regista um pico de mortes de 1.300 pessoas, devido à onda de calor, o que na opinião de Henrique Raposo se pode explicar em parte porque “as políticas públicas europeias, por razões culturais, diabolizaram o ar-condicionado”.

Henrique Raposo diz que na Flórida, EUA, ou em Macau, China, “o tempo não é melhor do que o nosso”. Aliás, “é muito pior ao nível do calor e da humidade”. “O que eles perceberam é que só é possível vivermos aqui com o ar-condicionado”, refere o comentador.

Raposo pensa “que a cultura europeia está, neste momento, a bater nessa parede”. O ar-condicionado é, neste momento, “uma questão de saúde, não é um luxo”.

E em relação aos argumentos contra o uso do ar-condicionado de ambientalistas e não só, Henrique Raposo dá “para a troca” outro.

“Se a questão é o aquecimento global e a poluição, eu dou para a troca a indústria dos paquetes dos cruzeiros. Eu como filho, pai, cidadão, custa muito andarmos a diabolizar o ar-condicionado dos lares, quer o nosso lar, quer os lares de idosos, quando as nossas cidades são invadidas por paquetes que poluem muito mais que os nossos carros”, critica.