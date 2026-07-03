Menos imigrantes na Segurança Social. "Quando tratas mal as pessoas elas saem do sistema"

Henrique Raposo sublinha que os imigrantes "estão a fazer o trabalho que toda a gente precisa", no dia em que o "Expresso" divulga que há menos imigrantes inscritos na Segurança Social.

Esta sexta-feira é o dia em que a AD insiste no Parlamento com o novo projeto-lei da Nacionalidade e o comentador Renascença sublinha que "quando tratas mal as pessoas e estigmatizas elas ou vão embora ou saem do sistema".

"Acompanha o raciocínio de um imigrante em Portugal: Se me tiram a nacionalidade que eu conquistei, se calhar mais tarde tiram-me a reforma", exemplifica.

"Eu se fosse imigrante preferia ou sair diretamente para outro país, ou ficar ilegal a viver cá. É um raciocínio óbvio. Eu faria isso", acrescenta.

Henrique Raposo lamenta que "o espírito de negação da realidade hoje em dia está também à direita", apontando que havia quem descrevesse como "invasão" a entrada de cerca de 800 mil imigrantes em Portugal entre 2021 e 2024.

"Não chega. Não chega para travar o envelhecimento. Continuamos a envelhecer", avisa, ainda.