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Opinião de Henrique Raposo

Henrique Raposo

Uma piscina, um atrelado... "Política portuguesa é uma marquise, é deprimente"

17 jul, 2026 • Raul Santos


"Não podemos ter um ministro que entre nesta chico-espertice", diz o comentador da Renascença.

O comentador da Renascença Henrique Raposo diz que "a política portuguesa é uma marquise", algo que é "dprimente".

"Parece que a política portuguesa é uma marquise, é um pouco deprimente. Estamos sempre a discutir esta arquitetura de vão de escada, das casas. A casa do Montenegro, agora é a piscina do Luís Neves e o atrelado…", diz Raposo no seu habitual espaço de comentário, n'As Três da Manhã.

Olhando para a divulgação de sucessivos casos e sus+peitas à volta do ministro da Administração Interna, Raposo sublinha exatamente esse facto de Neves ser ministro: "Não estamos a falar de um secretário de Estado, é o ministro da Administração Interna, que controla as polícias."

"Esquecendo tudo o resto, os contratos, etc, simbolicamente, não pode haver um MAI que transforme uma piscina num tanque", acrescenta Raposo.

"Não podemos ter um ministro que entre nesta chico-espertice. É muito comum dizer-se que a piscina é um tanque, para não terem N coisas para fazer, tudo bem, mas o MAI não pode, porque é simbolicamente mortal, revela uma mente chico-esperta."

Para Raposo, há, todavia, uma problema anterior a este: "O problema é que nós já temos um primeiro-ministro que é chico-esperto e, como chico-esperto, parece ter um faro especial, específico para encontrar chico-espertos. Neste caso é o Luís Neves."

"Isto leva a uma pergunta que me está a irritar bastante: porque é que escolheu o Luís Neves? O Luís Neves foi escolhido para proteger o primeiro-ministro e outras pessoas do PSD, como o líder da bancada parlamentar? O nosso primeiro-ministro escolheu este MAI para se proteger e proteger outras pessoas do PSD? Eu tenho legitimidade, perante este rol quase cómico de casos e casinhos, para fazer a pergunta", desabafa o comentador da Renascença.

"Não percebo, como é que alguém que sendo polícia, não percebe uma coisa: a partir do momento em que tu és ministro, deixas de ter amigos. Ponto, final, parágrafo. É simples."

"O MAI pode dizer 'mas o construtor já tinha feito 70% das obras da PJ quando eu lá cheguei.' Pois, mas há mais 30 e a partir do momento em que te tornaste amigo, e ele estava-te a fazer a piscina e outras coisas, tu não podias contratá-lo. É simples. É uma regra simples, que qualquer criança percebe", remata Henrique Raposo.

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