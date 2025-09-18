Menu
Renascença Renascença
Hora da Verdade
Uma parceria entre a Renascença e o jornal “Público”. Entrevistas aos protagonistas da atualidade. Quinta às 23h20.
A+ / A-
Arquivo
Imigração: Governo insiste em prazo de dois anos para reagrupamento familiar
Ouça aqui a entrevista ao ministro da Presidência, António Leitão Amaro

Hora da Verdade

Imigração: Governo insiste em prazo de dois anos para reagrupamento familiar

18 set, 2025 • Susana Madureira Martins , Lara Castro e Helena Pereira (Público)


O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, é o convidado desta semana do programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público. Imigração, eleições presidenciais e Orçamento do Estado são alguns dos temas em destaque.

Veja o vídeo da entrevista de António Leitão Amaro, ao programa Hora da Verdade:

Leitão Amaro: Governo quer acelerar expulsão de imigrantes
Leitão Amaro: Governo quer acelerar expulsão de imigrantes
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.