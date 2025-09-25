Ouça a entrevista de Paulo Raimundo ao programa Hora da Verdade
Hora da Verdade
Paulo Raimundo: Negociação do Orçamento "é um circo"
25 set, 2025 • Susana Madureira Martins, Fábio Oliveira (Renascença) e Helena Pereira (Público)
Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e jornal Público, o líder do Partido Comunista diz que o primeiro-ministro já “anunciou” o sentido de voto contra do PCP no Orçamento do Estado com as opções políticas que tem tomado. Sobre as presidenciais, Paulo Raimundo afirma: "mal do nosso povo" se tiver de escolher entre Gouveia e Melo e André Ventura numa segunda volta.
Veja em vídeo a entrevista a Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP:
Raimundo descreve OE como "circo" com PS e Chega às "cotoveladas" para ser "favorito" do Governo
