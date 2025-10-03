Menu
Farmácias querem tratar doentes com infeções ligeiras

Hora da Verdade

03 out, 2025 • Anabela Góis , Lara Castro e Helena Pereira (Público)


Em entrevista à Renascença e jornal Público, a presidente da Associação Nacional de Farmácias defende o aumento do preço para os medicamentos mais baratos não faltarem. Ema Paulino considera que os farmacêuticos podem tratar doentes com infeções ligeiras e, assim, tirar muitos doentes da urgências.

Veja a entrevista à presidente da Associação Nacional de Farmácias em vídeo:

Hora da Verdade: ANF pede subida do preço de medicamentos mais baratos
