Desistências e "crime social" no ensino superior

No programa Hora da Verdade desta semana, o presidente do Técnico mostra-se preocupado com alunos que desistem do ensino superior por falta de dinheiro. Rogério Colaço lamenta ainda não ter sido ouvido pelo Ministério sobre a reforma no setor e defende que, mais do que fundir instituições, a maior prioridade é aumentar o financiamento para a Ciência e Investigação.
