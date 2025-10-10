Menu
Hora da Verdade
Uma parceria entre a Renascença e o jornal “Público”. Entrevistas aos protagonistas da atualidade. Quinta às 23h20.
"É um crime social"
Ouça a entrevista ao presidente do Instituto Superior Técnico, Rogério Colaço

Hora da Verdade

Desistências e "crime social" no ensino superior

10 out, 2025 • Cristina Nascimento , Lara Castro (Renascença), Teresa Firmino (Público)


No programa Hora da Verdade desta semana, o presidente do Técnico mostra-se preocupado com alunos que desistem do ensino superior por falta de dinheiro. Rogério Colaço lamenta ainda não ter sido ouvido pelo Ministério sobre a reforma no setor e defende que, mais do que fundir instituições, a maior prioridade é aumentar o financiamento para a Ciência e Investigação.

