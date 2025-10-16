Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:
Embeber o código HTML
Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:
Copiar o link do audio
Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:
Copiar o link do audio
Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:
Hora da Verdade
"Um funcionário público nunca é dispensado. Isto, culturalmente, tem de ser alterado"
16 out, 2025 • Tomás Anjinho Chagas e Helena Pereira (Público)
Mariana Leitão lamenta que o Orçamento do Estado do PSD "não mexe a agulha" em relação ao PS. Sobre as autárquicas, estabelece uma linha vermelha nas coligações em Lisboa e no Porto. Líder da Iniciativa Liberal critica o primeiro-ministro por “não ter coragem” de mexer na Função Pública.
Veja a entrevista a Mariana Leitão, líder da Iniciativa Liberal:
Mariana Leitão: "Um funcionário público nunca é dispensado. Isto, culturalmente, tem de ser alterado"
Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.