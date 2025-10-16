Menu
Hora da Verdade
Uma parceria entre a Renascença e o jornal “Público”. Entrevistas aos protagonistas da atualidade. Quinta às 23h20.
"Um funcionário público nunca é dispensado. Isto, culturalmente, tem de ser alterado"

Hora da Verdade

16 out, 2025 • Tomás Anjinho Chagas e Helena Pereira (Público)


Mariana Leitão lamenta que o Orçamento do Estado do PSD "não mexe a agulha" em relação ao PS. Sobre as autárquicas, estabelece uma linha vermelha nas coligações em Lisboa e no Porto. Líder da Iniciativa Liberal critica o primeiro-ministro por “não ter coragem” de mexer na Função Pública.

Veja a entrevista a Mariana Leitão, líder da Iniciativa Liberal:

