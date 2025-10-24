Menu
Hora da Verdade
Uma parceria entre a Renascença e o jornal “Público”. Entrevistas aos protagonistas da atualidade. Quinta às 23h20.
Eurico Brilhante Dias desafia esquerda a apoiar Seguro
Ouça aqui a entrevista a Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS

Hora da Verdade

Eurico Brilhante Dias desafia esquerda a apoiar Seguro

24 out, 2025 • Tomás Anjinho Chagas , Beatriz Pereira (vídeo) e Helena Pereira (Público)


No programa Hora da Verdade, da Renascença e do Público, o líder parlamentar do PS fala de eleições presidenciais, mas também de Orçamento do Estado para 2026: "PS nunca será álibi" para Governo ter défice orçamental, avisa Eurico Brilhante Dias.

Veja também a entrevista a Eurico Brilhante Dias:

PS desafia esquerda a ponderar desistências em favor de Seguro
