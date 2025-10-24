Ouça aqui a entrevista a Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS
Embeber o código HTML
Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:
Embeber o código HTML
Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:
Copiar o link do audio
Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:
Copiar o link do audio
Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:
Hora da Verdade
Eurico Brilhante Dias desafia esquerda a apoiar Seguro
24 out, 2025 • Tomás Anjinho Chagas , Beatriz Pereira (vídeo) e Helena Pereira (Público)
No programa Hora da Verdade, da Renascença e do Público, o líder parlamentar do PS fala de eleições presidenciais, mas também de Orçamento do Estado para 2026: "PS nunca será álibi" para Governo ter défice orçamental, avisa Eurico Brilhante Dias.
Veja também a entrevista a Eurico Brilhante Dias:
PS desafia esquerda a ponderar desistências em favor de Seguro
Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.