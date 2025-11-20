Abreu Amorim: Governo negoceia "sem prazo" e acusa sindicatos de querer "acabar" negociação

Noutro plano, Abreu Amorim admite "recalibrar" a medida que ficou conhecida como a "via verde" para a imigração, e que pretendia atribuir vistos de trabalho a imigrantes, em articulação com entidades patronais. O Público revelou esta semana que a medida chegou a pouco mais de 800 pessoas, o ministro dos Assuntos Parlamentares assume que os resultados "não são exatamente aqueles que estavam à espera", mas mantém-se confiante no modelo.

Em entrevista ao Hora da Verdade, programa da Renascença e do jornal Público , a primeira grande entrevista que dá desde que assumiu o novo cargo, o ministro dos Assuntos Parlamentares promete uma " predisposição inteira " para negociar com a UGT e com a CGTP, ao mesmo tempo que garante que o Governo não vai impor prazos para o fazer.

O Governo conta com o Chega para aprovar a revisão das leis laborais?

Ainda não chegámos a essa fase. Temos um anteprojecto que nem sequer foi aprovado em Conselho de Ministros. Foi levado aos parceiros sociais e é nessa fase que estamos. Ainda não estamos na fase dos partidos. Como disse o Presidente da República, a procissão ainda vai no adro. As negociações são vivas, dinâmicas, quando a negociação está a ser feita de boa-fé.

Quem é que não está de boa-fé?

A CGTP não está, como nunca esteve. A CGTP nunca tem propostas construtivas: começa qualquer negociação da concertação social a estar contra, continua contra e acaba a dizer que está contra. Da UGT há muito a esperar, como é evidente, mas ficámos um bocadinho espantados com esta atitude da UGT de, a meio das negociações, partir para uma greve geral.

O Governo quer envolver a UGT e ter um acordo com a UGT? É importante para o Governo fazer isso?

Se o Governo não quisesse envolver a UGT, as negociações não continuariam. O diálogo é o sobrenome deste Governo.

Mas o Governo só se mexeu depois do anúncio da greve geral.

Não, não. As negociações têm vindo a existir praticamente desde Julho, desde que o documento foi apresentado. Este Governo não vai abdicar do diálogo; daí o Governo considerar que esta greve geral não só é extemporânea como é, de alguma forma, uma tentativa de alguns mais radicais e mais extremistas de acabar com o diálogo. Não se faz uma greve geral a meio de uma negociação. A intenção só pode ser uma: tentar acabar com o diálogo. Não vão conseguir, o diálogo vai continuar. O diálogo não tem prazo.

A última greve geral foi no tempo da troika, num tempo de grande aflição, de enorme crispação. Comparar esses tempos de há 12 anos com os tempos que hoje vivemos — que são tempos de estabilidade, de segurança, de confiança, de credibilidade — é comparar duas realidades incomparáveis.

A votação final global do Orçamento do Estado vai ser na próxima semana. O Governo já avisou que a margem para negociar é mínima. Vai aceitar medidas da oposição?

O Orçamento não é um documento que se apresenta e que se impõe. Há um trabalho parlamentar, como sempre houve, e os grupos parlamentares e deputados únicos terão a sua participação. Agora, o que penso que a sua pergunta encerra é a ideia do equilíbrio orçamental. O ano de 2026 tem condicionantes complicadas em relação ao equilíbrio orçamental; estamos perfeitamente conscientes desses perigos para um eventual desequilíbrio, mas o documento que foi apresentado preenche os requisitos para podermos voltar a ter novamente um superávit - não é coisa pouca.

Teme que haja algum desequilíbrio com as votações nesta fase?

Esse perigo existe.

Coligações negativas do PS e do Chega?

As coligações, sejam de que partidos forem, que de alguma forma ponham em perigo este equilíbrio financeiro.

Este tipo de avisos e de chegar a esta fase com uma margem orçamental tão curta não é uma forma de negociação desleal – pedir ao PS para viabilizar o documento mas não deixar margem para outras medidas do PS?

Seria desleal, eventualmente, se não correspondesse à realidade, mas a realidade é o que é e, de facto, há uma série de pagamentos que se vão projectar durante o ano de 2026 e, por isso, o ano de 2026 é, do ponto de vista interno, extremamente precário. Isto é, estamos a caminhar em gelo fino e, portanto, não é nem chantagem, nem deslealdade em relação a qualquer partido da oposição. Quando apresentamos um documento com estas condicionantes e, depois, na fase da especialidade, ele for transformado em alguma coisa que é menos do que isso, eventualmente não será bom e, portanto, o dever do Governo é avisar isso mesmo. Não há deslealdade, não há chantagem, há apenas um apelo à realidade, que de vez em quando dá jeito.

O líder parlamentar do PS dizia que o PS não iria dar nenhum álibi ao Governo para que depois culpe a oposição – e, neste caso, o PS – pelo mau exercício das contas públicas. Não ficou descansado com esta declaração?

Folgo muito que o líder parlamentar do PS tenha feito essa afirmação; espero é que o PS faça exactamente aquilo que tem a fazer para continuarmos uma rota virtuosa de desenvolvimento e de sustentabilidade das nossas contas públicas.

Há matérias como pensões, portagens, IVA zero e comissões bancárias em que as posições, de algum modo, se aproximam entre PS e Chega. A sua preocupação prende-se com alguma destas questões?

Com essas e com outras, onde, eventualmente, por declarações e manifestações que têm sido feitas no espaço público, poderá haver uma tentação de criar condições que, momentaneamente, tornem as forças ou alguns partidos políticos mais simpáticos para a opinião pública.

Não queremos que se repita a situação do ano passado com a questão das portagens nas auto-estradas. Se isso se repetir, com as contingências existentes para o ano de 2026 e com uma situação internacional extremamente volátil, não queremos que Portugal fique desprotegido de uma eventual tempestade que possa vir de fora para dentro. O Governo está confiante que o sentido de responsabilidade, quer do Partido Socialista, quer de outros partidos com peso no Parlamento, acabe por vir ao de cima.



