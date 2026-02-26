Hugo Soares responde a críticas de Passos Coelho: "É manifestamente um tiro ao lado"

Hugo Soares afasta cenário de crise sugerido por Passos: "Portugueses estão cansados de eleições"

O líder parlamentar e secretário-geral do PSD, Hugo Soares, afasta, em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, o cenário de crise sugerido por Passos Coelho caso o pacote laboral seja chumbado na Assembleia da República: "Os portugueses estão cansados de eleições", afirma. Hugo Soares acredita ainda que o Governo vai completar a legislatura e afasta a possibilidade de uma evolução na investigação sobre a casa de Espinho de Luís Montenegro significar uma eventual crise política. “A casa do primeiro-ministro deve ser a casa mais escrutinada do mundo inteiro", sublinha. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O dirigente do PSD anuncia ainda que, “nas próximas semanas”, será possível obter um entendimento com Chega e PS para a eleição dos órgãos externos do Parlamento e diz que cabe aos socialistas a indicação do nome do futuro Provedor de Justiça, cargo que permanece vago desde a saída de Maria Lúcia Amaral para o Governo. O acordo entre PS e PSD faz com que, neste caso, o partido liderado por André Ventura fique fora da equação. Para o líder parlamentar social-democrata, o PS e o Chega estão no mesmo patamar no que diz respeito a negociações. “Quero ser claro: eu vou falar sempre com os dois”, garante Hugo Soares, justificando que “é na construção deste diálogo que as melhores soluções aparecem”, lamentando o que considera serem as “birras” dos dois maiores partidos da oposição. Um dia depois de o primeiro-ministro admitir que Portugal pode acabar o ano com défice, Hugo Soares diz, nesta entrevista, que “daí não virá mal ao mundo” se isso acontecer e que, face às “circunstâncias anormais” que o país está a viver, os portugueses perceberão. A escolha do ministro da Administração Interna tem sido criticada como um mau precedente por transitar diretamente da Polícia Judiciária (PJ) para o Governo. Como é que responde a críticas como as de Pedro Passos Coelho? Se houve escolha altamente elogiada praticamente de forma unânime foi esta. Quanto à sua pergunta, fui líder parlamentar de Pedro Passos Coelho, tenho por ele uma grande consideração e foi um homem extraordinário no tempo em que governou. Na maioria das vezes, é um extraordinário analista político e um extraordinário político. Desta vez, enganou-se profundamente. É manifestamente um tiro ao lado. Não vejo nenhum problema nesta nomeação. A Polícia Judiciária (PJ) responde perante o Governo. É um organismo da Administração Pública, com particularidades, mas não há problema nenhum em alguém que é funcionário do Estado poder ser nomeado ministro. Pelo contrário. É até um bom exemplo de valorização dos seus quadros. A comparação que [Passos] fez com a saída do Governo de Mário Centeno, no tempo de António Costa, para governador do Banco de Portugal, é completamente ao lado. Uma coisa é alguém que é funcionário do Estado poder ser nomeado ministro. Outra coisa é alguém que é ministro de um Governo partidário sair da área que tutela para supervisionar precisamente a área que tutelava. O supervisor deve ter um caráter de independência total. Ora, as situações são completamente diferentes. Pedro Passos Coelho está manifestamente equivocado na análise que faz. A que atribui estas aparições permanentes de Pedro Passos Coelho? Acha que está, de alguma forma, a posicionar-se para um futuro pós-Luís Montenegro?

Essa pergunta deve ser colocada ao próprio. Passos Coelho é um cidadão livre, alguém que, quando fala, o país manifestamente ouve e, portanto, tem todo o direito a ter a sua opinião e a poder expressá-la como, quando e onde entender. Na maioria das vezes, Passos Coelho é um extraordinário analista político e um extraordinário político. Desta vez, enganou-se profundamente. É manifestamente um tiro ao lado Nesta semana, Passos Coelho fez vários avisos ao Governo, nomeadamente dizendo que o Governo está em funções há dois anos e parece que está há quatro, e que o tempo para pensar cenários acabou e é preciso começar a trabalhar. Não está numa contracorrente permanente em relação ao PSD e ao Governo?

O Governo baixou já três vezes os impostos sobre as pessoas, baixou duas vezes os impostos sobre as empresas, apresentou dois Orçamentos do Estado e em nenhum deles aumentou impostos. Regularizou o problema da imigração. Aumentou três vezes o complemento solidário para idosos. Valorizou mais de 20 carreiras na administração pública. Não acha estranho que Passos Coelho não tenha visto nada disso?

Não acredito que não tenha visto. Ele está a pedir ao Governo para trabalhar. E é isso que o Governo está a fazer. Mas com a ideia de que não tem feito reformas.

Se essa é a ideia de Pedro Passos Coelho, mais uma vez, discordo. Se entender que baixar consecutivamente impostos, seja sobre as empresas, seja sobre as pessoas, não é uma reforma, então o Governo não reformou. Mas para mim é uma transformação naquilo que é a lógica que se quer para o país. Pode dizer-se que há um recentramento do Governo pós-presidenciais, com maior diálogo com o PS e com a escolha do ministro da Administração Interna, que tem discursos mais moderados sobre a criminalidade e segurança?

Já vi essa narrativa em alguns sítios. Mas eu não mudei uma vírgula na forma como me comporto e como dialogo quer com o PS, quer com o Chega a propósito das eleições presidenciais. Quem extrapolar os resultados das eleições presidenciais para potenciais eleições legislativas comete um erro. Na parte que me compete, não houve nenhuma mudança de estratégia. Quanto a Luís Neves, nunca teve uma posição diferente da do Governo. O Governo nunca misturou a criminalidade ligada à imigração com a imigração ligada à criminalidade. Luís Neves não tem margem para erro, à terceira é de vez?

O lugar de ministro da Administração Interna é um lugar de grande exigência. Luís Neves tem um perfil muito adequado. Eram imputados às anteriores ministras problemas de comunicação. Luís Neves está muito habituado a lidar com a comunicação social e a falar para o país. É um operacional, conhece bem o terreno e conhece bem a realidade e a importância do poder local. É um jurista qualificadíssimo. É alguém que inspira autoridade e, portanto, está habituado a coordenar. Terá certamente momentos de maior dificuldade, como tem qualquer ministro. Ausência de reformas? Se essa é a ideia de Pedro Passos Coelho, mais uma vez, discordo O Governo deve ou não esforçar-se por ter a legislação do trabalho, um novo Código do Trabalho, que mereça o acordo da UGT?

Claro que sim. E creio que esse esforço está à vista. Há mais de meio ano que o Governo está em negociações com os parceiros sociais e creio que isso demonstra bem o empenho e a forma como o Governo olha para a concertação social, muito ao contrário do que acontecia no passado, com a frase da “feira de gado”. Se me perguntar se dá um conforto maior para o trabalho que deve ser feito depois no Parlamento a legislação chegar com o acordo da UGT, isso parece-me evidente. E também dará maior conforto ao Presidente, porque António José Seguro, na campanha, disse que se fosse aprovado o pacote laboral sem um acordo com uma das centrais sindicais na concertação social vetaria esse diploma. Teme um veto ou não acredita nas palavras de António José Seguro porque foram feitas em campanha?

Tenho de, por princípio, acreditar em todos os compromissos dos agentes políticos. Muitas vezes entendemos que são violações dos compromissos e não porque as próprias circunstâncias políticas mudam. Não estou a dizer que é isso que vai acontecer. Se o pacote laboral não passar na Assembleia da República o que é que acontece? Há a possibilidade de uma crise política e de haver um clima de eleições antecipadas? Em primeiro lugar, compete ao Governo fazer tudo o que for possível para que haja um acordo com a UGT. E o "tudo o que for possível" é não abdicar, evidentemente, das transformações que entendo que são necessárias, dialogando, concertando posições, mas procurando ter uma legislação que efetivamente transforme. Depois há o momento da Assembleia da República, onde os partidos terão oportunidade de dialogar e de procurar também atingir posições comuns. Partir do princípio de que a legislação não passará no Parlamento é ainda manifestamente cedo e especulativo. Quero ser mesmo claro quanto a isso. O país está extraordinariamente cansado de atos eleitorais, de ciclos interrompidos. A estabilidade política, que muitas vezes parece um chavão, é mesmo um bem real. Para se poder transformar, mudar a vida das pessoas, é preciso ciclos políticos com estabilidade. Não creio que haja, na perspetiva temporal, nenhuma crise política e a minha perspetiva é mesmo que a legislatura se cumpra até ao fim. Em relação aos temporais das últimas semanas, o Governo não percebeu tarde a dimensão dos efeitos do temporal? E, quando percebeu, não foi empurrado pelo próprio Presidente da República em funções para o terreno?

Essa conversa desgasta-me. Há um país real e há depois uma espécie de bolha mediática onde se repetem as coisas. Comparem o tempo não só de reação, mas sobretudo de resposta às pessoas que precisam. Nós, desta vez, tivemos em 15 dias as pessoas a terem nas suas contas o dinheiro para poderem reparar as suas casas.

Mas os autarcas da região continuam muito revoltados. Tenho um profundo reconhecimento pelo trabalho dos autarcas, que são o primeiro elo de ligação entre as populações e o poder. Claro que se queixam, claro que gostariam de ter as questões resolvidas mais rapidamente. Com a dimensão dos apoios às zonas afetadas pelo temporal, o PS já manifestou disponibilidade para aprovar um Orçamento retificativo, se for necessário. Há ainda a possibilidade de Portugal vir a ter um défice para acautelar esse esforço adicional. O país perceberia que o ministro das Finanças tivesse um excedente orçamental e não usasse toda a folga financeira para apoiar a zona centro?

Não sou capaz de lhe dizer hoje se vamos ter défice ou se vamos ter excedente orçamental. Creio que ninguém é. O cenário ótimo seria [aquele em] que pudéssemos ter excedente orçamental e continuarmos a corresponder aos desafios colocados pela recuperação dos territórios afetados. Veremos o que é que acontece no final, mas julgo que, quer haja um défice pontual, quer haja um excedente que seja também pontual, os portugueses perceberão as circunstâncias excecionais que estamos a viver e isso não será caso, certamente. Se tiver de haver um défice ligeiro nas contas públicas face às circunstâncias anormais que estamos a viver creio que daí não virá mal ao mundo e que os portugueses perceberão. É bom para o país ter défice? Não é. Mas ter, passados três anos, um ligeiro défice orçamental é isso que causa um desequilíbrio nas contas públicas de modo a que devamos ficar preocupados? Também não. Eventuais problemas ou uma evolução na investigação do Ministério Público sobre a casa do primeiro-ministro em Espinho não preocupam? Não podem ser um gatilho para essa instabilidade? A casa do primeiro-ministro deve ser a casa mais escrutinada do mundo inteiro e, portanto, é com enorme tranquilidade que as investigações devem decorrer. Confio inteiramente na Justiça e confio, do ponto de vista da credibilidade, da responsabilidade, da seriedade, inteiramente no primeiro-ministro. Os políticos hoje, nomeadamente os presidentes de câmara, estão sujeitos não a escrutínio, mas a uma maledicência mesmo, que se materializa constantemente em denúncias anónimas, que devem ser um poço sem fundo junto do Ministério Público, junto da PJ. Desconfio mesmo que não deve haver um político no ativo que não tenha denúncias anónimas contra si. Acha que Luís Montenegro vai ser perseguido com denúncias anónimas durante todo o tempo em que for primeiro-ministro?

Não faço ideia. Os políticos estão sujeitos a isso, sobretudo, repito-lhe, os presidentes de câmara. Já agora, um dos problemas do poder local é muitas vezes o medo de decidir perante estas circunstâncias. O presidente da Câmara de Leiria, na semana passada, dizia-nos que aquela medida do Governo de dar cinco mil euros sem vistoria com base em fotografias sem vistoria lhe levanta muitas dúvidas, precisamente porque sabe que pode vir a ter mais tarde algum processo por causa disso.

Pode, mas o Governo decidiu uma forma rápida e expedita de ressarcimento às pessoas, para poderem recuperar as suas vidas. O que é que preferia? Preferia que o Governo demorasse dois meses a entregar os cinco mil euros à pessoa ou que fosse rápido nessa circunstância perante uma calamidade como esta? Olhe, eu prefiro arriscar. Para quando é que podemos ter, de facto, a eleição dos órgãos externos do Parlamento e o que é que está a empatar? É uma falta de acordo com o PS, com o Chega, ou com os dois ao mesmo tempo?

Sou o mais interessado em que isso se resolva rápido, porque essa é uma novela que se vai arrastando, mas é uma novela que tem explicações. No fundo, a composição do Parlamento hoje é completamente diferente daquilo que acontecia no passado, que facilitava evidentemente estas escolhas. Estou absolutamente convencido de que nas próximas semanas, que não serão muitas, haverá eleições para os órgãos externos da Assembleia da República. E quem é que vai ter de ceder?

Numa negociação cede toda a gente.

Mas o PS tem dito sempre que não irá ceder, por exemplo, em relação às suas escolhas para o Tribunal Constitucional. Como é que se descalça essa bota? Não vou dizer nada que possa complicar as negociações em curso, e que estão a chegar finalmente a bom termo. Estou convencido de que, num par de semanas, tudo se comporá e essas eleições se realizarão. Maria Lúcia Amaral, que era a provedora de Justiça antes de ser nomeada ministra da Administração Interna, pode regressar ao lugar, sendo que este está vago há vários meses?

Na anterior legislatura, o PSD indicou o presidente do Conselho Económico e Social num acordo — que é um acordo de décadas com o PS — em que ora o PSD indica o presidente do Conselho Económico e Social, ora o PS indica o provedor de Justiça. Eu manterei a minha palavra. E o Chega não entra nessa equação?

Creio que o Chega tem a responsabilidade e a maturidade democrática de perceber que esta equação é uma equação que está resolvida não agora, mas lá atrás. Aquela velha conversa de escolher um parceiro — eu acho isso uma infantilização da política tremenda. É uma espécie de birra entre o Chega e o Partido Socialista Não é mais difícil negociar com o Chega do que com o PS?

Todas as negociações têm sido difíceis. Todas. Mas não têm sido mais difíceis com um do que com outro. Dá-me muitas vezes a sensação de que há uma espécie de birra que infantiliza um bocadinho a política, que é aquela ideia de que, quando negoceio com um determinado partido, não o posso fazer com o outro. Aquela velha conversa de escolher um parceiro — eu acho isso uma infantilização da política tremenda. É uma espécie de birra entre o Chega e o Partido Socialista, do género: “Se falas comigo, não podes falar com eles”. Mas eu quero ser claro: eu vou falar sempre com os dois. É na construção deste diálogo que as melhores soluções aparecem. E, portanto, as dificuldades têm sido manifestamente iguais. É mais difícil falar com o Chega numa matéria, como é mais difícil falar com o PS noutra. Vou-lhe dar um exemplo: na regulação da imigração, o Chega tem um mérito. Foi o partido mais vocal a trazer para a discussão pública os problemas ligados à imigração, de forma menos correcta, a raiar uma espécie de xenofobia ou de racismo que nós não temos. Mas tem esse mérito. Chamou a atenção para um problema que existia e que está a ser combatido. Não tenho uma visão maquiavélica, no sentido de dizer que esta é uma matéria de direita. Mas só posso conversar com o Chega? Não! Da mesma forma que aumentar o Complemento Solidário para Idosos, como nunca foi feito no passado, é uma matéria que eu só posso conversar com o PS? Não! Porque é que eu não hei-de poder negociar com o PS regras claras para o combate à fraude nos subsídios? Mas isso é uma batalha do Chega, não é?

Não é um argumentário do Chega, é o meu também. E creio que deve ser o seu, deve ser de qualquer português. A mim cria-me dificuldade entender esta segregação de temas face à ideologia política. Perante problemas concretos que existem, não aceito essa segregação ideológica. Acho que é um erro.