Mariano Rajoy: “O melhor para Espanha e Portugal é que existam dois grandes partidos ao centro e moderados”

Mas é possível ter a Ucrânia na União Europeia sem resolver a questão territorial?

Sem dúvida que se a Ucrânia entrar na União Europeia as coisas vão mudar. E por isso Putin está a fazer tudo o que pode para que a Ucrânia não entre na União Europeia, e faz tudo o que pode para tentar dividir os Estados Unidos e a União Europeia. Porque Putin sabe que o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia é muito importante para evitar que ele fique com outra parte do território.

Espanha sofreu cerca de 100 mortos em 14 anos de intervenção no Afeganistão. E ouvimos Trump dizer que a NATO estava a ser cobarde, que não os ajudaram. Não fica ofendido com este tipo de declarações do Presidente norte-americano?

Uma coisa é estar com as democracias e manter as alianças e outra é estar de acordo em tudo. Dizem que não os ajudámos, mas a questão é que Trump tomou a decisão unilateralmente e não nos consultou. Então não temos de estar obrigados a intervir. E além disso não faltámos a nenhum compromisso porque a NATO é uma organização de defesa quando te atacam, mas isto não tem nada a ver com o que está a acontecer no Irão.

Então que relação deve a Europa ter com a China?

Nós temos três grandes dependências. Em matéria de segurança, dependência dos Estados Unidos. Em matéria tecnológica, dependência dos Estados Unidos e da China. E em matéria energética temos muita dependência, inclusive da Rússia já que ainda hoje continuamos a comprar gás russo. Agora, digo-lhe uma coisa sobre a China: a China é uma ditadura comunista. Convém não esquecer. E creio que a democracia tem valores superiores que não existem na China.

As empresas europeias têm enormes dificuldades para poder investir na China e para poder fazer negócios. Os chineses entram aqui como um português em Espanha ou um espanhol em Portugal. A China faz dumping. Faz isso porque tem uma sobreprodução de muitas matérias que vende a preços ridículos na Europa e acaba por afundar as empresas europeias. Do ponto de vista comercial não joga limpo. Na Europa, nós jogamos limpo: temos livre circulação de pessoas, de mercadorias, de capitais e de serviços.

Trump tomou a decisão unilateralmente e não nos consultou. Então não temos de estar obrigados a intervir.

Lidou com o crescimento de dois partidos que ameaçaram o bipartidarismo do PSOE e do PP – o Podemos e o Cidadãos – hoje são partidos completamente irrelevantes. O Vox – que é hoje a grande ameaça ao bipartidarismo – pode ter o mesmo destino ou é um fenómeno completamente diferente?

Espero bem que tenha o mesmo destino. Antes do Podemos e do Cidadãos, havia o UPyD. E aqui, a cada meia hora, alguém se lembra de fundar um partido. Espanha regressou à democracia no final dos anos 1970. E em democracia, nesses 40 e tal anos, houve governos socialistas com maioria absoluta e sem ela; governos do PP com maioria absoluta e sem ela. Foram os cinquenta melhores anos da história de Espanha em termos de democracia: conseguimos a democracia, entrámos na Europa e o nível de bem-estar aumentou e muito.

Parece que isso para alguns não era suficiente. Eu creio que o melhor que pode acontecer a Espanha e Portugal é que existam dois grandes partidos, centrados e moderados. O que é que está a acontecer em Espanha neste momento? O Partido Socialista aliou-se a todas as forças de extrema-esquerda possíveis e imaginárias, e formaram um governo que em Espanha se chama o "governo Frankenstein". E isso é muito mau para Espanha. E por isso é muito mau: a extrema-direita e a extrema-esquerda apenas acabam por criar problemas e não resolvem nenhum. Eu acredito mesmo nisso e serve para qualquer país, para qualquer um.

Estamos num ciclo de eleições regionais em Espanha que resultaram na necessidade de o PP ter o Vox nos governos para conseguir governar. Pergunto-lhe se a nível nacional o PP está mesmo condenado a entender-se com o Vox para conseguir governar Espanha?

Isso logo veremos. Espero que não, mas se não, logicamente terá de se falar e terá de se governar. O que não pode ser é o que está a acontecer agora em Espanha: há uma coligação de gente que se dá muito mal entre si, cujo único objetivo é que o PP não governe. Mas essa coligação não conseguiu aprovar nenhum orçamento. A Espanha é o único país da União Europeia onde não há orçamento. Não há. Não houve no 24, não houve no 25, não há no 26...

Está em vigor o de 2023...

Mas isso é um disparate. Porque se os parlamentos foram criados para alguma coisa, foi para controlar o dinheiro que se pede às pessoas, ao contribuinte, e para dizer no que é que o vou gastar. E eu, desde pequenino, quando nos davam na escola algumas noções de política, uma coisa que me diziam era que o orçamento é a lei mais importante que se aprova no ano. E aqui vivemos sem orçamento, isso é incrível.

Apesar de todas estas críticas ao “governo Frankenstein” de Sánchez, os socialistas estão com 28% das intenções de voto e o PP está com 33%. O que é que está a falhar na estratégia de Feijóo [atual líder do PP] para não estar mais à frente?

Bem, não sei. Se soubesse, diria aos meus amigos e colegas, não é? Mas, claro, quando há muitos partidos, as coisas dividem-se. Mas o PP, em todas as últimas eleições realizadas em Espanha, foi a força mais votada. Isso também é um estímulo. Neste momento em Espanha, pondo de lado as ideologias, o PP é a única referência de sensatez e bom senso que existe.

Sinceramente, creio que as próximas não serão umas eleições ideológicas. Creio que o que as pessoas querem de quem governa é: "oiça, faça coisas sensatas e diga coisas sensatas". As pessoas sabem que quem governa se engana — é impossível não se enganar — e não lhe exigem demasiado. Mas exigem que aprove orçamentos, não ande à briga com toda a gente, chegue a algum acordo com o outro grande partido nacional... coisas normais. O que vivemos durante os últimos 40 ou 50 anos, em que discutíamos muito, mas havia um ambiente de normalidade. O que acontece é que o mundo atravessa agora uma fase complicada, mas eu digo sempre: não há mal que 100 anos dure.

Não tem também alguns efeitos negativos para o PP de algumas polémicas? Hoje, quando abrimos um jornal em Espanha, volta a falar-se do caso Kitchen, que também associou o seu nome. Isso não é negativo para si? Não vê isso como negativo?

Isso não é bom para ninguém. Agora há um julgamento sobre algo que aconteceu há 15 anos, e o julgamento dos colaboradores de Sánchez no Supremo Tribunal é de ‘há meia hora’. Tudo isso é mau. Mas eu digo sempre uma coisa: olhe, um país não é só o seu governo. Um país é o seu governo, os seus meios de comunicação, as pessoas que vão trabalhar todos os dias... um país é tudo. E, claro, no final dá a sensação de que surge um caso de corrupção e parece que tudo é corrupto, e não é verdade. Estive 40 anos na política e conheci muitíssimos políticos de todos os partidos que são gente decente e honrada.

Sim, houve casos de corrupção. Mas o que não se pode é generalizar e criar um ambiente de que aqui tudo é corrupto

Não houve corrupção nos seus governos?

Sim, houve casos de corrupção. Mas o que não se pode é generalizar e criar um ambiente de que aqui tudo é corrupto. É isso que eu digo. Claro que os houve e foram condenados pelos tribunais, e é assim que deve ser.

Já passaram vários anos desde a aplicação do artigo 155 [que suspendeu a autonomia] na Catalunha, as coisas hoje estão bem mais calmas. Mas sente que esta aparente calmaria pode terminar se a direita voltar ao poder?

Nós aplicámos o artigo 155 por duas razões: porque tínhamos o apoio do PSOE, embora tivéssemos maioria, e porque a unidade nacional tem de ser defendida. Claro, a pergunta é: que país do mundo em que uma parte do território declara a independência não faz nada? Neste momento, o problema é que estão a dar coisas aos nacionalistas que eu nunca lhes teria dado. E assim, claro, é muito mais cómodo viver. Isso preocupa-me muito.