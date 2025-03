Série da Netflix abre caixa de pandora e Albuquerque dá bailinho na Madeira

No quinto episódio do podcast da Renascença, "Incensuráveis", o painel esgrima com o que pode significar a vitória sonante de Miguel Albuquerque na Madeira e sobre o que pode ser transportado para as legislativas de 18 de maio.

Tiradas as lições do tubo de ensaio madeirense, o segundo tema é a série "Adolescência", da Netflix, que é número um em todo o mundo. A agressividade dos jovens, os conteúdos que entram sem pedir licença nas nossas casas e o papel dos pais em debate.