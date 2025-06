Novas regras para imigração são cedência ao Chega ou política corajosa?

Incensuráveis

O novo podcast da Renascença junta três membros inconciliáveis que vão discutir - sem amarras - o que aquece a semana. Fora da caixa e na espuma dos dias. Aline Hall de Beuvink, Pedro Gomes Sanches e José Pedro Mozos formam o trio acutilante que todas as semanas só concorda em discordar.Com a moderação de Tomás Anjinho Chagas, há moções de confiança para os que pairam e moções de censura os que rastejam, nos temas nacionais ou lá fora. Todas as quintas-feiras no site da Renascença e nas plataformas habituais.