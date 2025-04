PS quer mais investimento em defesa, mesmo se excedente orçamental ficar em risco. “É uma má desculpa do governo”

A eurodeputada socialista, Ana Catarina Mendes, defende que é “evidente” que Portugal deve utilizar todos os instrumentos do pacote de defesa da União Europeia, mesmo se isso significar perder o excedente orçamental de 0,7% registado em 2024.

No primeiro episódio do podcast “Isto não é só Europa”, da Renascença e EuranetPlus, a antiga ministra dos Assuntos Parlamentares lamenta a falta de “firmeza” e de “visão” do ministro das Finanças nesta matéria.

Em causa, está a entrevista de Joaquim Miranda Sarmento ao jornal britânico Financial Times esta semana e onde o ministro afirma que os gastos com defesa não podem pôr em causa a “dura conquista” de ter as contas públicas a verde.

“Fiquei inquieta (...) É uma má desculpa do senhor ministro. Com estas regras, que são as regras do PRR, não há excedentes orçamentais que fiquem penalizados ou não há défices que se venham a realizar, porque essas normas estão suspensas no Pacto de Estabilidade”, considerou a socialista, que aproveitou também para apontar o dedo ao ministro da Defesa.