Partidos não falam dos "temas importantes". "Estão a contar espingardas, não têm quadros"

Isto Não é Só Europa

Como estamos a proteger-nos de uma possível guerra? E sabia que a Europa quer fazer crescer as suas poupanças? Estas são perguntas sobre a União Europeia, mas que devem interessar muito às nossas vidas. Aqui explicamos porquê. “Isto não é só Europa" é um podcast Renascença/Euranet Plus, publicado à quinta-feira, quinzenalmente, da autoria do jornalista Alexandre Abrantes Neves.