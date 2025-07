POV, FOMO, FYP. As palavras das redes sociais fazem os jovens falar pior português?

Sentar-se ao lado de um adolescente e explorar as redes sociais pode ser uma experiência de descoberta e aventura. Cada vez mais utilizam siglas e palavras em inglês, que criam uma “gíria” compreendida e reproduzida pelos jovens e que, além de online, se expandem para o diálogo cara-a-cara.

As abreviaturas, por exemplo, são mais do que muitas – FYP ( “for you page”, a página inicial da rede social TikTok), FOMO (“fear of missing out”, em português “medo de perder alguma coisa) ou POV (abreviatura de “point of view”, em português “ponto de vista”) são apenas algumas delas.

Na leitura de Sara de Almeida Leite, especialista em Estudos Portugueses, os jovens estão atualmente empenhados em criar uma linguagem “quase críptica”, que os aproxima entre si e que, mesmo sem intenção, “exclui quem não faz parte do grupo”. Mas esta não é, aponta, a primeira vez que o fenómeno acontece.

“A minha mãe aprendeu a falar a ‘língua dos pês’ porque era uma forma de comunicarem sem que os adultos percebessem: queriam falar dos namorados sem que as mães e as avós percebessem. Hoje em dia, não é falta de liberdade. É mesmo um gosto em partilhar uma linguagem que os aproxima e que permite que comuniquem de forma mais secretista”, considera a também escritora no podcast “Isto não é só Europa” da Renascença/EuranetPlus.