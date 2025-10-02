Depois de 2027, preços no supermercado “vão subir de forma geral” com a nova política agrícola da UE

Segue os passos indicados no email que enviámos para:
Se dentro de momentos ainda não recebestes este email, verifica a tua caixa de ‘Spam’ ou ‘Lixo’.
Isto Não é Só Europa
Como estamos a proteger-nos de uma possível guerra? E sabia que a Europa quer fazer crescer as suas poupanças? Estas são perguntas sobre a União Europeia, mas que devem interessar muito às nossas vidas. Aqui explicamos porquê.
“Isto não é só Europa" é um podcast Renascença/Euranet Plus, publicado à quinta-feira, quinzenalmente, da autoria do jornalista Alexandre Abrantes Neves.
O aviso é feito por Luís Mira, secretário-geral da Confederação de Agricultores Portugueses (CAP), que avança que o setor não está preparado para a redução nas compensações da Política Agrícola Comum (PAC) que Bruxelas está a prever depois de 2027. Já o eurodeputado André Rodrigues (PS) assinala como positivo os esforços para reduzir burocracia, mas alerta que a maior autonomia dos Estados-membros pode levar a aumento da desigualdade dentro da própria União Europeia.
