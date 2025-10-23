Mais um dia de fim de semana? A IA pode trazê-lo (ou tirar empregos)

Pode ser um dos efeitos da introdução da Inteligência Artificial (IA) nos ambientes laborais: o aumento da eficiência pode dar força às ideias de reduzir a semana de trabalho para quatro dias. Para o especialista e consultor em IA, tudo isto está ainda muito dependente de “incentivos financeiros”, mas o “ideal” seria ter uma mudança de mentalidade o mais rapidamente possível – e para isso deixa propostas ainda “mais arrojadas” do que a semana de quatro dias. “Quero pegar em 20% da população e dizer: ‘Vocês não precisam de trabalhar’. Porque o que está a acontecer agora é: 80% da minha equipa, 70% da minha equipa, 50% da minha equipa já consegue cumprir o trabalho”, sugere no podcast Renascença/EuranetPlus “Isto não é só Europa”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A solução daí para a frente – nomeadamente para garantir a sustentabilidade da segurança social – ainda é um “problema” por resolver, mas uma garantia deixa: nos próximos 50 anos, vai ter de haver uma mudança. “Nós temos tarefas para ter pessoas a trabalhar oito horas por dia, cinco dias por semana?”, questiona. Um dos setores que pode lucrar mais com o aumento da eficiência (o FMI prevê um crescimento na economia mundial até oito décimas), na leitura de Rocha e Melo, é a administração pública – apesar de temer que a redução de tempo em executar tarefas possa aumentar ainda mais a oportunidade de exigir burocracia nos serviços públicos.

“O meu medo é: vai ser tão fácil montar processos burocráticos [com a IA] que eu tenho medo que qualquer diretor, subdiretor, gestor dentro do setor público, que de cada dia de manhã tenha uma ideia de um processo novo”, considera. Portugal tem “paz social” para reestruturações nas empresas A IA já entrou em muitas empresas portuguesas, mas o ritmo não é igual para todas e, na perspetiva de Rocha e Melo, ainda se pode ter de esperar “cerca de 15 anos” até esse tipo de tecnologia entrar em ambientes onde a presença de ferramentas digitais ainda é residual, nomeadamente em certas fábricas e indústrias. Quando isso acontecer, a IA já fará muito mais do que a “gestão básica de conhecimento” que “faz e responde a perguntas” e o risco de substituição de pessoal por tecnologia é maior. Esse plano de reestruturações já está em marcha por algumas empresas, acredita Rocha e Melo, mas duvida que isso vá prejudicar a relação entre trabalhadores e empresas. “Eu quero acreditar que há alguma paz social, como tu dizes. Temos também de nos lembrar que há uma renovação das pessoas. As pessoas vão saindo, vão se reformando e outras vão entrando”, considera, adicionando que Portugal “é um país equilibrado nesse sentido”.