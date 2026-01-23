Euranet
Isto Não é Só Europa
Como estamos a proteger-nos de uma possível guerra? E sabia que a Europa quer fazer crescer as suas poupanças? Estas são perguntas sobre a União Europeia, mas que devem interessar muito às nossas vidas. Aqui explicamos porquê. “Isto não é só Europa" é um podcast Renascença/Euranet Plus, publicado à quinta-feira, quinzenalmente, da autoria do jornalista Alexandre Abrantes Neves.
Os agricultores têm razão? O acordo UE-Mercosul em debate

Isto não é só Europa

As queixas dos agricultores e o alívio nos bolsos. O acordo UE-Mercosul em debate

23 jan, 2026 • Alexandre Abrantes Neves


Depois de o documento ser enviado pelo parlamento ao Tribunal de Justiça da União Europeia, Lídia Pereira (PSD) e João Oliveira (PCP) juntam-se num debate sobre o acordo UE-Mercosul e discordam em quase tudo, desde as queixas dos agricultores até à ação do Parlamento Europeu e aos benefícios para os consumidores.

