Como estamos a proteger-nos de uma possível guerra? E sabia que a Europa quer fazer crescer as suas poupanças? Estas são perguntas sobre a União Europeia, mas que devem interessar muito às nossas vidas. Aqui explicamos porquê. “Isto não é só Europa" é um podcast Renascença/Euranet Plus, publicado à quinta-feira, quinzenalmente, da autoria do jornalista Alexandre Abrantes Neves.
IA em combate? "É um terreno onde nos arriscamos a perder a alma"

05 fev, 2026 • André Rodrigues , Beatriz Martel Garcia (sonorização)


Azeredo Lopes reconhece que a Inteligência Artificial pode multiplicar alvos e reduzir tempos de decisão, mas também amplia o risco de erros e abusos. Antigo ministro da Defesa avisa que, sem critérios operacionais e limites ético‑jurídicos, a novidade tecnológica torna‑se um atalho para violar princípios básicos de proteção de civis.

