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Isto Não é Só Europa
Como estamos a proteger-nos de uma possível guerra? E sabia que a Europa quer fazer crescer as suas poupanças? Estas são perguntas sobre a União Europeia, mas que devem interessar muito às nossas vidas. Aqui explicamos porquê. “Isto não é só Europa" é um podcast Renascença/Euranet Plus, publicado à quinta-feira, quinzenalmente, da autoria do jornalista Alexandre Abrantes Neves.
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“Resta 1 quarto a preço imbatível”. Sabe o que são “dark patterns”?
Ouça aqui o podcast Isto não é só Europa

Isto não é só Europa

“Resta um quarto a preço imbatível”. O que são os “dark patterns” que nos roubam dinheiro?

11 jun, 2026 • Alexandre Abrantes Neves , Beatriz Martel Garcia (sonorização)


Roletas para ganhar descontos, dificuldade em cancelar subscrições, seguros automáticos que nos fazem pagar mais. Os padrões “enganosos” estão por todo o lado nas compras online, a lei tem dificuldade em combatê-los e a literacia ainda é reduzida. Susana Costa e Silva da Universidade Católica e Maria Manuel Leitão Marques, ex-eurodeputada pelo PS, explicam o que ainda falta fazer para reduzir os efeitos negativos dos “dark patterns” nos nossos bolsos.

Este conteúdo é feito no âmbito da parceria Renascença/Euranet Plus – Rede Europeia de Rádios. Veja todos os conteúdos Renascença/Euranet Plus.

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