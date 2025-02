Vender 49% da TAP? “Depende do João Ratão”

O economista alude ao conto tradicional português e faz o paralelo com a Carochinha que chega à janela e pergunta quem quer casar com ela. Neste caso é a TAP que “admite que vem dar sinergias e vem juntar forças às suas fraquezas, para criar um grupo ainda melhor e mais robusto”.

No seu espaço de comentário n’As Três da Manhã, Duque salienta que “há muitos detalhes que se podem trabalhar mesmo num enquadramento que aparentemente não é muito interessante para quem compra, sabendo que os 51% estariam na mão de um Estado que é, digamos, orientado por critérios políticos, etc, que terá mais dificuldade a tomar decisões que possam impor algumas dificuldades, até aos trabalhadores”, acrescenta.

Já do ponto de vista do Estado, na visão de João Duque, fará sentido ficar com 51% ,“se alienasse outra parte, por exemplo, em mercado, em Bolsa, perdendo a maioria, deixando os 49% para um investidor que, claramente, maioritário e deixando que pequenos investidores pudessem juntar-se a esse projeto, mas este projeto tinha que ser interessante, não pode ser um projeto desastroso”.

“Seria interessante, desde que a TAP tenha condições para se apresentar ao mercado em condições de robustez e de interesse económico e financeiro futuro, diferentes daquilo que tenha sido o passado”, destaca o economista, insistindo que depende um bocadinho do tal João Ratão, dos acordos parassociais e daquilo que o Estado quer fazer com os 51%”.

No entanto, Duque avisa que “é muito perigoso ficar com 51% no estado atual, porque alterações políticas, orientação estratégica no próprio Governo e na cor política do Governo, podem alterar completamente e, portanto, isso é muito desatrativo, mas, como digo, depende do parassocial”.