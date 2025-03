O economista João Duque considera que o cenário de pobreza em Portugal "não é fácil", porque é "muito estruturante".

"Para modificar a pobreza é preciso muito esforço, sistemático e ao longo de muitos anos”, adverte o comentador da Renascença.

No espaço de opinião do programa "Três da Manhã", João Duque considera, no entanto, que é possível dar alguns passos, por exemplo, ao nível da habitação que "é a base para que família se estruture".