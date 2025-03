Empresas a financiar fundos de pensões? “É um caminho a seguir”

O economista e comentador da Renascença João Duque considera que "é um caminho a seguir" a ideia das empresas financiarem fundos de pensões. A ideia é defendida pela antiga ministra das Finanças Maria Luis Albuquerque, atualmente comissária Europeia de Estabilidade Financeira.

“É um caminho a seguir, sim, porque a nós estamos a ver o nascer de uma alteração muito profunda no mercado de trabalho, particularmente quando antecipamos aquilo que pode vir da robótica e da inteligência artificial, libertando muito o trabalho humano e sobrecarregando mais outro tipo de ferramentas ", explica João Duque.



Neste quadro, acrescenta, se "precisamos menos para a remuneração do trabalho, fica mais para a remuneração do capital, o que significa que as empresas têm mais para poder contribuir para, nomeadamente, a sustentabilidade de seguranças sociais dos países".