Estados têm de "controlar e proteger as partes mais frágeis"

O comentador da Renascença João Duque reflete sobre o valor do trabalho retratado no filme "On Falling", o filme dirigido pela portuguesa Laura Carreira que retrata a solidão e a fragilidade de trabalhadores numa sociedade de alto consumo.

Para o comentador, a sociedade tem de ser desenvolvida tendo em conta a forma como "o trabalho está associado a ela, particularmente aos olhos de hoje", distinta da "forma como se olhava há um século atrás".

A mudança de mentalidade relativamente ao trabalho exige um esforço "completamente diferente" no desenvolvimento da atividade. O filme repete a essência de episódios "caricaturados de uma forma muito acintosa, crítica e interventiva pelo Charlie Chaplin", porém num "ambiente diferente", adaptado aos "tempos modernos".

"Agora é distribuição, é fazer chegar o produto, É fazer chegar o produto, pegar nele, juntá-lo em pacotes e depois fazê-lo em entrega."

João Duque compara "On falling" a outra produção chamada "Sorry We Missed You", em que se observa a mesma realidade de "condições de trabalho de muito pouca segurança".

Mudar a realidade dos "tempos atuais" é, para Duque, "um bocadinho difícil" porque "este capitalismo da distribuição ou da prestação de serviços de condução" fez das pessoas empresários que, consequentemente, "não têm a força gregária para, digamos, se opor e exigir condições de trabalho mais favoráveis".

O trabalho ilegal é também uma fragilidade explorada na opinião de João Duque. A solução dos Estados face às "fragilidades" de uma situação ilegal passa pela "obrigação de controlar e de, pelo menos, proteger as partes mais frágeis".