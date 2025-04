"É de 1 de abril" dizer que para investir na defesa não é preciso cortar no social

O comentador da Renascença João Duque considera que “é dia 1 de abril” dizer que para investir na defesa não é preciso cortar no Social. Em causa à entrevista exclusiva à Renascença do presidente do Conselho Europeu a garantir que a aposta na defesa europeia não implica redução dos apoios sociais.

“Eu acho que a expressão está fantástica, no dia certo, para dizer uma coisa destas”, atira o economista.

João Duque recorda que o que se prevê, ou que está neste momento em cima da mesa, “são investimentos da ordem de 800 mil milhões de euros para a Europa reforçar investimento na área da inovação, defesa, descarbonização”.

“Isto terá um impacto muito significativo em todos os países da União Europeia. Só para termos uma ideia, se distribuirmos estes 800 mil milhões, que diz no relatório Draghi, que seriam por ano até termos atingido o objetivo, isto significa que Portugal, se distribuísse estes 800, se nos caísse uma cota correspondente ao nosso PIB na União Europeia, isto dava mais de 12 mil milhões de euros por ano de dívida adicional, ou, se fosse em proporção da população, nós teríamos que suportar quase 19 mil milhões de euros por ano”, observa.