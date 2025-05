O comentador da Renascença João Duque diz que nem tudo o que promove o emprego é positivo.

No comentário aos dados mais recentes do INE que indicam um crescimento do emprego, o economista destaca que os números podem ser vistos de duas maneiras: a evolução da população e a evolução dos setores de atividade.

“A população cresceu neste trimestre, 40 mil pessoas é o registo do INE, as quais são fundamentalmente população ativa e, é engraçado, é curioso, perceber que a população empregada dentro desta população ativa cresceu 30 mil, portanto, não vejo a totalidade do crescimento da população, porque a população cresce também pelos inativos”, assinala.

O professor universitário sublinha que o “crescimento da população é feito mais por empregados e diminuição de desempregados e, portanto, temos aqui uma transferência de desempregados para os empregados, que vão buscar não só pessoas aos desempregados, mas crescem muito por um aumento da população que, a meu ver, só pode ser, basicamente, pela imigração, e, portanto, nós estamos com a economia a usar cada vez mais a imigração como fonte para alimentar aqueles setores que cresceram mais”.

No seu espaço de comentário n’As Três da Manhã, Duque observa que os setores que mais cresceram foram a indústria transformadora e construção, saúde e consultoria. Em sentido contrário, na agricultura e nos serviços financeiros verificou-se uma redução.

“Temos aqui uma alteração, que é uma alteração significativa no trimestre, mas não é propriamente o quadro geral, de qualquer das formas, agora se pensarmos um bocadinho como é que isto se joga com os números da queda do PIB, face ao trimestre anterior, nós temos uma população que está a aumentar, mas o PIB a decrescer, o que quer dizer que há aqui um valor acrescentado que se está a perder por unidade de posto de trabalho”, assinala.

Já em relação ao teletrabalho, um fenómeno em crescimento, que regista uma evolução, representando 20,9% da população empregada em Portugal, Duque diz que este “veio para ficar, provavelmente, e até a aumentar”.