“Para pôr Portugal a andar não é precisa uma revisão constitucional"

O comentador da Renascença João Duque considera que “para pôr Portugal a andar, não é preciso uma revisão constitucional".

No comentário à intenção da Iniciativa Liberal de propor uma revisão constitucional com o objetivo de aumentar a liberdade individual e económica, o economista entende que não reside na Constituição o entrave ao desenvolvimento económico do país, mas sim na falta de investimento produtivo.

No seu espaço de comentárioa n'As Trâs da Manhã, João Duque nota que pouco se sabe sobre a proposta da Iniciativa Liberal, mas destaca, no entanto, que irá no sentido de “menos pendor, menos intervenção do Estado na sociedade portuguesa”.

“Tendo em conta a nossa sociedade, o nosso tipo de rendimentos, eu vejo um bocadinho difícil que o Estado saia”, afirma.

O professor universitário reconhece que pode haver espaço para revisões pontuais, como no funcionamento da administração pública ou no Serviço Nacional de Saúde, onde poderia haver uma maior participação do setor privado e social.

“Nalguns sítios é preciso fazer uma revisão do próprio funcionamento da administração do Estado; acho que sim, acho que é importante”, aponta, acrescentando que “é possível que num aspeto ou outro, e o PSD já fez essa menção, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde, se ficar explícito que o Sistema Nacional de Saúde fosse servido e alimentado pelo setor privado e não lucrativo, social, em parceria com o Estado, essa é uma possibilidade”.

Duque lembra ainda que numa eventual revisão constitucional pode estar a redução do número de deputados, assinalando que “foi já uma proposta avançada pelo PSD, anteriormente, e também o Chega pretende fazer, mas, digamos, não é propriamente algo que me pareça que tenha um impacto direto na atividade económica fundamental”.

Abordando outras medidas já referidas pelo Chega como a introdução da prisão perpétua, ou castração química de crimes sexuais, crime de enriquecimento ilícito, reforma do Tribunal Constitucional, voto obrigatório”, João Duque considera que nada disto é “propriamente um estímulo ao desenvolvimento económico, portanto, olhando por essa perspetiva, faz falta outro tipo de medidas”.

Duque destaca que mudanças constitucionais deveriam ser consensuais e que o foco atual em alterar a Constituição parece descontextualizado e desnecessário.

“Uma proposta de alteração da Constituição vai focar as atenções, a meu ver, para já, em coisas que me parecem que não são absolutamente vitais e, depois, fazê-lo fora da própria proposta de intervenção do Partido Socialista e de alguma esquerda. Parece-me um bocadinho fora de contexto”, conclui.