Violência doméstica tem custos económicos significativos

Embora seja difícil estimar os custos económicos da violência doméstica, o comentador da Renascença João Duque não tem dúvidas de que tais custos são significativos.

Para ilustrar as consequências dos comportamentos de violência doméstica e os seus custos, o economista recorre a um trabalho desenvolvido pelo European Institute of Gender Equality (Instituto Europeu para a Igualdade de Género), de 2014, que dá conta de um impacto económico na ordem dos “2 mil e quase 300 milhões de euros”.

Segundo Duque, o fenómeno abrange custos diretos e indiretos, explicando que, “pelo facto de serem vítimas de violência doméstica”, as pessoas acabam por não ser assíduas ao trabalho e “não é só a curto prazo, é também a longo prazo, porque as pessoas acabam por desenvolver traumas que as impedem de ter uma vida normal e, por isso, acaba por afetar aquilo que é a sua produtividade e rendimento do trabalho”.

“Para além disso, temos os custos indiretos, como, por exemplo, o tratamento das pessoas que depois chegam aos centros de saúde, aos hospitais, etc, que estão a usar recursos que não usariam naturalmente, se não fossem vítimas deste tipo de tratamento”, sinaliza, acrescentando também os custos com a justiça e a polícia.