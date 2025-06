40 anos de integração Europeia. "Houve muito desperdício de investimento", diz João Duque

O economista João Duque considera, esta quinta-feira, que "houve muito desperdício de investimento" desde que Portugal entrou para a União Europeia.

No comentário n'As Três da Manhã da Renascença, Duque recorda a construção de estádios de Futebol, do qual duvida que tenha tido algum efeito, uma vez que "Portugal é conhecido por ser uma potência do futebol, mas por criar jovens talentosos que depois saem, treinadores que saem e é aí que fazem as carreiras".

Duque admite que o investimento em infraestruturas é perceptível ao "caminhar nas pequenas e grandes cidades de Portugal", mas isso "custou muito dinheiro".

"Temos um país bem arranjadinho, muito bonito, as ruas todas asfaltadas, os passeios arranjados, cuidados, as praças e jardins cuidados. Foi uma infraestrutura feita em excesso", diz.



O académico lamenta a falta de "investimento focado na produtividade" para colmatar alguns problemas como "a estrutura demográfica do país".

Numa nota mais positiva, o comentador da Renascença destacou a importância da moeda única para a prosperidade do país.

"O que seríamos nós se não fosse a moeda única? Nem imagino, nem imagino", remata.