“Portugal é muito vulnerável e ficará no olho do furacão” se houver escalada do conflito no Médio Oriente

O comentador da Renascença João Duque diz que Portugal é muito vulnerável e ficaria “no olho do furacão, com consequências imprevisíveis”, que seriam terríveis, se houver uma escalada de conflito no Médio Oriente.

Apesar de ser difícil prever os impactos, o economista observa que, “se começarmos a pensar nas consequências da energia, do preço da energia, podemos perceber que temos imensas vulnerabilidades, porque não somos autónomos, e, portanto, por aí, nós percebemos o impacto que isso terá só em termos de preços”.

“Depois somos um país muito aberto, importações absolutamente necessárias como matérias-primas. Se houver uma disrupção, como já tivemos nos mercados e no fluxo de transferência de mercadorias, sofreríamos imediatamente”, acrescenta Duque, sublinhando que “somos um país muito vulnerável”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O professor universitário alerta ainda que o nosso país está “muito exposto”, porque pertence “a um dos agregados, digamos, políticos militares” e “temos uma costa que seria naturalmente muito apetecida pelos beligerantes, nossos inimigos”.

No seu espaço de comentário n’As Três da Manhã, Duque aborda ainda a violação do cessar-fogo e admite que assim não é fácil acalmar os mercados, quando estes até estavam a reagir bem na sequência do anúncio da trégua.

“O mercado tinha reposto o preço de petróleo ao nível que estava antes dos ataques, do início do ataque de Israel ao Irão. Mas, se começarmos a olhar com uma lupa para os últimos minutos, o preço está outra vez a começar a subir, um bocadinho em resultado desta aparente quebra de cessar-fogo”, assinala.

O comentador sublinha, no entanto, que “o Qatar está a apelar ao Irão para a diplomacia”, e que, de alguma forma, “há um enquadramento de uma certa tentativa de pacificação, porque aparentemente não se ganha com isto”.

João Duque realça ainda que “a intenção dos Estados Unidos era fazer uma guerra de dois minutos, abrir as portas dos bombardeios, largar e fechar, e acabou a guerra”, observando que “quem sofre as consequências teria que retaliar, retaliou”.

“Eu acho que o mercado está a ler isto. Esperemos que tenha sido a oclusão de algo que permitiu, de alguma forma, também tirar tensão do mercado, repor uma posição de desvantagem para o Irão, face àquilo que tinha no início, mas que, de alguma forma, se tenha adquirido um patamar, um ‘ground level’, que é razoável para muitos, muitos mesmo”, completa.