Lobbying. "Legislar traz transparência"

No comentário à regulamentação do lobbying, hoje em debate no Parlamento, o comentador da Renascença João Duque diz que “legislar traz transparência”.

“Esse tipo de atividade é muito importante e legislá-la e regulamentá-la, acho que é muito importante e o que está aqui em causa, basicamente, é registar as pessoas que o fazem, quanto é que ganham com isso, quando é que o fazem e saber-se claramente quem é que reuniu com que partidos e com que fim”, destaca o economista.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Duque lembra que o lobbying é uma atividade que em alguns países é legal e está absolutamente regulamentada, mas que em Portugal não está ainda legislada.

“Neste momento não é uma atividade, diria que, legal, desse ponto de vista, e passa por tentar influenciar os parlamentares nas decisões políticas. Portanto, pessoas que convocam reuniões, fazem reuniões, ou pedem para falar com os deputados, no sentido de explicar, tentar promover determinado interesse, etc, junto deles. O que é que não se sabe neste momento: quem o faz, quando o faz, quanto é que ganha com isso? Portanto, nada disso está claro”, explica.

No seu espaço de comentário n’As Três da Manhã, o professor universitário destaca que há duas visões sobre a regulamentação do lobbying: uma que diz que isto é absolutamente intolerável e, portanto, não deve ser legalizado, e outra que diz que isto é inevitável, todas as pessoas fazem, e que é melhor ser transparente, registado e claro.

“A proposta da lei vai neste sentido. É como o álcool. Há sociedades que não permitem e há sociedades que dizem: ‘não, existe; é permissível, desde que se registe até determinados limites’”, explica.

Por fim, Duque entende que regulamentar o lobbying vai permitir “controlar publicamente o que se vai passando” e isso “aumenta, de facto, a transparência”.

“Temos é que garantir que isso se faz”, completa.

Esta quinta-feira a regulamentação do lobbying regressa ao Parlamento português, pela quinta vez, e desta vez deve ser aprovada. Nas ocasiões anteriores, as dissoluções da Assembleia da República ou o veto presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa impediram a lei de ver a luz do dia. O projeto de lei é do PSD, mas Chega, PS, IL, CDS e PAN também têm propostas nesta área.

Frontalmente contra estão os partidos à esquerda, que acusam esta regulamentação de tornar legal o tráfico de influências.