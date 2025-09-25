Despedimentos coletivos refletem "panorama muito negativo" do mercado de trabalho

João Duque considera que os mais de 330 despedimentos coletivos registado até julho deste ano, em Portugal, refletem um "panorama muito negativo" do mercado de trabalho.

No seu habitual espaço, o comentador Renascença aponta que até ao final do ano haverá um conjunto de trabalhadores afetados que não tem comparação com anos recentes, tirando o período da pandemia, em 2020.

O economista sublinha que o problema não tem afetado a redução do número de desempregados, o que pode levar à conclusão que há "processos de restruturação", devido à automatização.

A indústria transformadora é, em particular, "preocupante", mas há outras áreas, como o caso das telecomunicações, que pode estar relacionado com a chegada da Inteligência Artificial.

"A pergunta é: A alteração de estrutura é boa ou má?", realça.

"Imaginemos um trabalhador sofisticado que é despedido numa empresa e arranja trabalho numa empresa semelhante? É muito diferente de ir conduzir um tuk-tuk", exemplifica.