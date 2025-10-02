Valores de referência do Governo podem influenciar rendas

O comentador da Renascença João Duque considera que a definição de renda moderada pelo Governo - até 2.300 euros - poderá criar um “efeito de ancoragem” no mercado.

Segundo o economista, este fenómeno acontece porque, quando são estabelecidos valores de referência, os agentes económicos tendem a usá-los como base nas suas decisões.

“É um efeito muito curioso do comportamento dos agentes económicos, e isso está provado, quando se dão valores de referência as pessoas ficam um bocadinho agarradas a estes valores de referência para depois fazer as estimativas. Quem olhar para baixo diz, ‘ah, mas as rendas vão subir porque até aos 2.300 são beneficiadas’”, explica.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



João Duque admite que este “efeito de atração para o limite” pode de facto ocorrer, mas lembra que depende de dois fatores: do lado da procura, é preciso que as famílias tenham rendimento suficiente; do lado da oferta, a fragmentação do mercado dificulta que todos os senhorios atuem de forma concertada.

“Isso pode acontecer, esse efeito de atração para o limite, mas adverte é preciso que primeiro as pessoas tenham dinheiro, rendimento para fazer face àquilo que pedem os senhorios, e por outro lado, havendo muitos senhorios com capacidade para oferta, a oferta está atomizada, é difícil que se ponham todos do mesmo lado”, adverte.

O economista identifica ainda um segundo impacto possível: “Acima dos 2.300 euros, até aos 2.700, não vale a pena cobrar mais do que 2.300. Vai haver um apagão de rendas nesse intervalo. Teremos assim muitas rendas fixadas nos 2.300 e depois só acima dos 2.700.”