Menu
Renascença Renascença
João Duque n´As Três da Manhã
Terças e quintas-feiras, às 9h20, n'As Três da Manhã
A+ / A-
Arquivo
OE. Não há grande margem para um alívio fiscal
Ouça a opinião de João Duque

João Duque

OE 2026. Não há grande margem para um alívio fiscal

09 out, 2025 • Sérgio Costa , João Malheiro


O comentador da Renascença diz que a redução de impostos deve acompanhar a inflação, mas mesmo assim não haverá capacidade para muito mais.

João Duque sublinha que "não há grande margem" para um alívio fiscal, no dia em que será conhecido a proposta do Governo para o Orçamento do Estado (OE) para 2026.

No seu espaço de comentário n'As Três da Manhã, o economista refere que é preciso ver como vão ser feitos os ajustes nas tabelas de IRS, mas "não há muito espaço para fazer grandes mexidas", porque o OE "leva com as ações e efetivas medidas dos anos anteriores".

"Deixamos de ouvir falar dos professores, dos polícias. Houve queixas de grupos sociais que foram respondidas e, portanto, essas medidas são pagas e têm essas consequências. É o que é", explica.

Para ter um OE equilibrado, o comentador da Renascença diz que a redução de impostos deve acompanhar a inflação, mas mesmo assim não haverá capacidade para muito mais.

João Duque também refletiu sobre o Tribunal de Contas ter chumbado a conta geral do Estado, porque "a conta não está a acompanhar a lei em termos de divulgação da informação".

"Não há razão para se continuar a ter este trabalho. Já sei a velha história de "Não há meios informáticos e o tratamento é manual e muito difícil", mas tem de se fazer isso", aponta.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.