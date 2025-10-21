"Dinheiro da venda dos terrenos da Portela vai para quê e para quem?"

O comentador da Renascença João Duque considera que possibilidade de a ANA Aeroportos recorrer ao valor dos terrenos do atual Aeroporto da Portela para financiar parte da construção do futuro aeroporto pode ser uma solução.

“Há um espaço que vai ser desocupado e que pode ser vendido”, diz Duque, no seu habitual espaço de comentário n'"As Três da Manhã".



A possibilidade consta de um relatório consultivo citado esta terça-feira pelo Jornal de Negócios e, para o comentador da Renascença, ão Duque a ideia parte de um princípio simples: tal como quem vende uma casa antiga para ajudar a pagar a nova, o Estado poderia utilizar os terrenos libertados pelo atual aeroporto para reduzir os custos associados ao novo projeto.

João Duque destaca que o destino desses terrenos poderá ser diverso - desde áreas verdes e espaços públicos a zonas de desenvolvimento urbano, semelhantes ao que aconteceu com a Expo 98. No entanto, permanece a dúvida sobre o destino das receitas obtidas com essa alienação.

“A pergunta é: e este dinheiro, depois que venha dessa alienação, vai para quê? Para quem? Vai para abater a dívida pública que onera todos, ou vai para abater dívida que foi constituída para aquele aeroporto beneficiando, fazendo baixar os custos de construção?”, questiona o economista.

No seu espaço de comentário n’As Três da Manhã, Duque admite que o debate sobre o futuro dos terrenos da Portela pode ser intenso. A questão central prende-se com quem beneficiará dessa operação - se todos os contribuintes, através da redução da dívida pública, ou apenas os utilizadores do novo aeroporto, via menores custos de exploração.

O professor universitário alerta ainda para os riscos financeiros, também urbanísticos, que podem surgir, ao depender, eventualmente, de especulação para financiar infraestruturas críticas.

“Pode existir, sim, algum, porque se está a projetar, eventualmente, uma receita muito elevada desses terrenos, e depois se falhar, então temos que suprir essa não consecução daquilo que foi a venda, com dívida, e essa dívida honorando o aeroporto”, explica.

O futuro da Portela - e o uso dos terrenos que hoje acolhem o principal aeroporto do país - promete, assim, gerar um amplo debate público entre quem defende a venda para fins comerciais e quem prefere uma ocupação com espaços verdes e de uso coletivo.

“Eu acho que vai haver muita discussão, vai haver uma discussão enorme, do ponto de vista público, sobre a utilização do espaço libertado pelo atual aeroporto. E muitos vão ter, digamos, desejos de venda de património para construção, por exemplo, e outros, jardins, etc., utilização pública”, acrescenta.