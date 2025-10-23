Preço do ouro justifica-se “por uma procura muito grande face àquilo que é a oferta”

O comentador da Renascença João Duque considera compreensível a subida consecutiva da cotação do ouro em tempos de incerteza geopolítica e macroeconómica, embora alerte para os riscos de movimentos especulativos e possíveis correções abruptas.

“Num ativo que não tem qualquer rendimento associado — porque não está ligado à geração de riqueza — e que vive apenas da dinâmica entre oferta e procura, o preço depende somente daquilo que é a pressuposição dos compradores e vendedores sobre o seu valor futuro”, explica o economista. “Há, portanto, um fenómeno que se justifica por uma procura muito grande face àquilo que é a oferta”.

Questionado sobre a possibilidade de estarmos perante um fenómeno especulativo, João Duque admite que sim, destacando que “há muitos agentes a comprar com fins diversos”, incluindo bancos centrais, que têm reforçado as suas reservas de ouro.

“Os bancos centrais não compram uma onça, nem meio quilo ou um quilo. Compram toneladas de ouro”, sublinha o professor universitário, salientando que essa procura massiva exerce forte pressão sobre os preços.