Aumento de propinas "ainda não é suficiente" para compensar quanto custa um estudante

João Duque considera que o aumento de propinas proposto pelo Governo "ainda não é suficiente" para compensar quanto custa um estudante ao Ensino Superior público.

No dia em que se realiza uma manifestação de estudantes contra o aumento das propinas anunciado pelo Governo em setembro deste ano. O ministro da Educação confirmou o aumento do valor máximo da licenciatura de 697 euros para 710 euros, no próximo ano letivo.

No seu habitual espaço de comentário, o presidente do ISEG sublinha que o valor ainda não é suficente para cobrir o custo real de um estudante universitário. "Qualquer pessoa que esteja à frente de uma instituição de ensino superior sabe isto. O custo de um estudante não corresponde àquilo que o aluno paga, nas licenciaturas", realça.

O economista realça que o atual aumento de 13 euros são "insignificantes" para uma propina que já é de 697 euros e que se trata de "ajustar à inflação". Por outro lado, aponta que os estudantes têm já, de facto, muitos outros custos, como é o caso dos estudantes deslocados.

O comentador da Renascença questiona, igualmente, a propina zero, defendida pela manifestação desta terça-feira, pelo "benefício que é arrecadado apenas por quem frequenta o ensino superior".

"E o aluno que beneficia de anos de investimento de todos na sua formação, acaba o curso e vai para o estrangeiro? Vai ganhar o seu rendimento, não paga mais impostos em Portugal e não devolve, em contribuição de impostos, para a geração consequente, o investimento que foi feito nele. É justo?", problematiza.

João Duque pergunta, ainda, se é justo que estudantes do privado tenham de pagar com os seus impostos o ensino superior público.