É difícil a Europa resolver o problema da dependência do exterior

O comentador da Renascença João Duque diz que a Europa enfrenta grandes dificuldades para resolver a sua dependência do exterior.

O alerta surge depois de a indústria europeia avisar que poderá suspender a produção devido à falta de microchips, vitais para a indústria automóvel, provenientes da empresa Nexperia, sediada nos Países Baixos, mas controlada por capital chinês.

Grande parte da produção mundial de chips está concentrada em Taiwan, o que aumenta a vulnerabilidade europeia perante tensões geopolíticas entre China e Taiwan.

Duque explica que não é fácil substituir fornecedores ou criar produção interna, pois o fabrico de chips requer tempo, investimento e matérias-primas — que também viriam do exterior.

“Não se estala os dedos e não aparecem os chips porque são grandes quantidades e são grandes negócios e isso obriga, digamos assim, a formatação do tipo de chip para aquilo que se precisa, o design do chip. Não é fácil fazer a mudança de um momento para o outro e também se percebeu agora há pouco tempo que de facto nós estamos muito dependentes, mas não é só disto”, destaca.