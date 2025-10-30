João Duque n´As Três da Manhã
Terças e quintas-feiras, às 9h20, n'As Três da Manhã
É difícil a Europa resolver o problema da dependência do exterior
Ouça aqui o comentário

João Duque

30 out, 2025 • Olímpia Mairos , com Sérgio Costa


João Duque olha para o alerta do setor automóvel para paralisações iminentes na produção devido à falta de chips.

O comentador da Renascença João Duque diz que a Europa enfrenta grandes dificuldades para resolver a sua dependência do exterior.

O alerta surge depois de a indústria europeia avisar que poderá suspender a produção devido à falta de microchips, vitais para a indústria automóvel, provenientes da empresa Nexperia, sediada nos Países Baixos, mas controlada por capital chinês.

Grande parte da produção mundial de chips está concentrada em Taiwan, o que aumenta a vulnerabilidade europeia perante tensões geopolíticas entre China e Taiwan.

Duque explica que não é fácil substituir fornecedores ou criar produção interna, pois o fabrico de chips requer tempo, investimento e matérias-primas — que também viriam do exterior.

“Não se estala os dedos e não aparecem os chips porque são grandes quantidades e são grandes negócios e isso obriga, digamos assim, a formatação do tipo de chip para aquilo que se precisa, o design do chip. Não é fácil fazer a mudança de um momento para o outro e também se percebeu agora há pouco tempo que de facto nós estamos muito dependentes, mas não é só disto”, destaca.

Setor automóvel alerta para paralisações iminentes na produção

A dependência europeia já ficou evidente com o petróleo russo, repete-se agora com os componentes eletrónicos da China.

A solução, segundo Duque, passa por diversificar as fontes de fornecimento e fortalecer relações comerciais com vários países, para reduzir o risco de ficar dependente de um único fornecedor.

“Nós estamos bastante dependentes e é preciso criar relações fortes, não só assentes em relações políticas, mas também comerciais, com vários mercados e a única forma é diversificar o risco para não se ficar nas mãos apenas de um fornecedor”, defende.

O professor universitário adverte ainda que o que aconteceu “em relação à energia na Ucrânia pode repetir-se em relação a outras origens de outros tipos de produtos”.

