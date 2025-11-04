SNS precisa de acordos de regime que "sirvam os portugueses"

João Duque diz que são necessários acordos de regime "que sirvam os portugueses" na área da Saúde, para resolver os problemas do Serviço Nacional da Saúde (SNS).

No seu habitual espaço n'As Três da Manhã, o economista sublinha que estes pactos devem acontecer quando os portugueses "estão absolutamente de acordo naquilo que querem" e o que querem, neste momento, "é serem bem atendidos, com qualidade e rapidez e pagar de forma justa".

O comentador da Renascença aponta que temos mais população, o que pressiona o sistema, e não se consegue chegar o que é "afinal de contas, isto que é o SNS". "É um serviço ou é um sistema?", questiona.

"O que o português quer é que, quando chega a um hospital, o médico que me está a analisar tenha "acesso a toda a informação que existe nos sistemas variados", considera, pedindo uma integração.

"Temos de partir do princípio de que há um sistema geral: Temos o público, o privado, etc. Não podemos chegar um acordo sobre como as coisas funcionam para servir os portugueses? Eu acho que sim e, por isso, faz sentido pensar em acordos de regime", reitera.

João Duque realça que os deputados da Assembleia da República e os governantes devem fazer um esforço para perceber "que talvez haja motivos que levam os portugueses a delegarem neles aquilo que são as suas ânsias". E aponta para o caso autárquico, "em que as pessoas superam a ideologia a favor daquilo que é a resolução dos seus problemas".

"A nível nacional perde-se um pouco a ligação ao local. Talvez, por isso, possamos pensar repensar a forma como elegemos os deputados", acrescenta.