É preciso encontrar um equilíbrio entre a exposição e a necessidade de usar redes sociais

O comentador da Renascença João Duque considera essencial encontrar um equilíbrio entre a exposição digital e a necessidade de utilizar as redes sociais.

No seu comentário à entrevista de Pedro Afonso - psiquiatra que alertou para a dependência das redes sociais e o seu impacto devastador em crianças e adolescentes, incluindo alterações neurofuncionais no sistema nervoso central - o economista sublinha que é inevitável que os jovens aprendam a utilizá-las, mas com moderação.

“Como tudo na vida — como o sal na comida ou o doce no dia a dia — temos de saber usar com equilíbrio. Vamos ter de aprender o caminho das pedras. Aqui, a psicologia vai ser uma grande ajuda”, afirma.

O professor universitário destaca ainda que, atualmente, as empresas procuram candidatos com fortes competências digitais.

“Nas entrevistas de emprego, a pergunta surge inevitavelmente: usas inteligência artificial? Quem não usa é visto como alguém fora do ambiente digital. E se o uso é pouco frequente, muitas vezes é descartado por não dominar a ferramenta”, explica.