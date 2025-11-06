É preciso encontrar um equilíbrio entre a exposição e a necessidade de usar redes sociais

06 nov, 2025 • Olímpia Mairos , com Sérgio Costa
O comentador da Renascença João Duque considera essencial encontrar um equilíbrio entre a exposição digital e a necessidade de utilizar as redes sociais.
No seu comentário à entrevista de Pedro Afonso - psiquiatra que alertou para a dependência das redes sociais e o seu impacto devastador em crianças e adolescentes, incluindo alterações neurofuncionais no sistema nervoso central - o economista sublinha que é inevitável que os jovens aprendam a utilizá-las, mas com moderação.
“Como tudo na vida — como o sal na comida ou o doce no dia a dia — temos de saber usar com equilíbrio. Vamos ter de aprender o caminho das pedras. Aqui, a psicologia vai ser uma grande ajuda”, afirma.
O professor universitário destaca ainda que, atualmente, as empresas procuram candidatos com fortes competências digitais.
“Nas entrevistas de emprego, a pergunta surge inevitavelmente: usas inteligência artificial? Quem não usa é visto como alguém fora do ambiente digital. E se o uso é pouco frequente, muitas vezes é descartado por não dominar a ferramenta”, explica.
Segundo João Duque, o domínio das tecnologias e da inteligência artificial é hoje um fator determinante no mercado de trabalho, uma vez que potencia a produtividade das organizações.
“Em todas as áreas, a aplicação da inteligência artificial tem — e continuará a ter — um impacto significativo na produtividade”, reforça.
Perante esta realidade, o comentador reconhece que os jovens vivem cada vez mais imersos no mundo digital, muitas vezes através das redes sociais.
“Estamos perante duas forças em confronto: por um lado, a psicologia, que alerta para os riscos e consequências da exposição precoce; por outro, a exigência de competências digitais num mundo cada vez mais tecnológico. A questão é como formar os jovens de modo humano e equilibrado neste ambiente aberto e complexo. O digital, percebo agora, não é humano”, conclui.