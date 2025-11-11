No dia em que se assinalam os 50 anos da independência de Angola, João Duque sublinha que, atualmente, a relação comercial entre Portugal e Angola está em declínio.

No seu espaço habitual de comentário, o economista refere que a ligação entre os dois países tem tido "altos e baixos". Em 2009, houve uma grande intensidade devido à crise, em Portugal.

"Começamos a ficar com imensa mão de obra desempregada e as empresas sem atividade. Muitas vão para Angola e a relação comercial começa a crescer bastante", recorda.

No entanto, de 2014 para cá e, especialmente, nos últimos três anos, "estamos a observar um declínio".

O comentador da Renascença explica que a grande dependência da Angola no petróleo levou a uma modificação drástica da sua pujança económica.

"Tiveram que abdicar desse excesso e fazer uma contenção muito grande", explica.

João Duque indica, ainda, que houve um desinteresse de no mercado angolano, porque "exige uma presença muito prolongada, quando muitas empresas têm um olhar de curto-prazo".

Questionado sobre se devia haver medidas políticas para ultrapassar estes obstáculos, o economista admite que sim, contudo afirma que o mais importante é "deixar fluir a relação entre os povos e os comércios".